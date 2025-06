La Curia Arcivescovile di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo informa che in questi giorni stanno circolando alcune email fraudolente che, in modo ingannevole, riportano il nome dell’Arcivescovo Mons. Davide Carbonaro e contengono richieste di denaro.

Si tratta di un evidente tentativo di truffa in quanto l’Arcivescovo non invia richieste di denaro via email né ha mai autorizzato simili comunicazioni.

Per questo motivo la Curia invita i cittadini a non dare seguito a queste email e a segnalarle prontamente alle Autorità competenti.