Fai la spesa, dona il cuore. All’MD Discount di Polla la “spesa sospesa” per chi vive in difficoltà

Quando fai la spesa dona il cuore, sostieni la spesa sospesa all’MD Discount di Polla per chi si trova in difficoltà. Questa è la nuova iniziativa pensata da Carmine Sabbatella, titolare del supermercato, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Per sostenere la spesa sospesa è necessario lasciare un’offerta alla cassa dell’MD oppure lasciare qualcosa di già acquistato nel carrello della spesa sospesa. Le offerte e i generi di prima necessità raccolti verranno distribuiti ad un elenco di persone fornito dai volontari di Protezione Civile oppure sarà possibile indicare i nominativi dei più bisognosi alla Direzione dell’MD Discount che provvederà a farli inserire in elenco.

#nessunorestisolo è l’hashtag lanciato da MD per far sì che il nostro aiuto vada in questo momento anche a chi non può fare la spesa.

L’MD Discount si trova in via della Lana a Polla.

– Chiara Di Miele –