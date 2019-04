Eternit abbandonato tra Buccino e Palomonte. Scatta la segnalazione delle Guardie Ambientali

Un pericoloso ritrovamento è quello fatto dalle Guardie Ambientali della sezione provinciale di Salerno che si occupano di tutela ambientale e zoofilia.

Tra i Comuni di Buccino e Palomonte, abbandonati in un terreno, sono stati ritrovati un centinaio di fogli di eternit. Il materiale è stato scaricato sul ciglio di una strada in prossimità di alcuni terreni coltivati.

L’eternit è un materiale altamente pericoloso per la salute umana e per l’ambiente circostante in cui viene abbandonato e la legge ne prevede uno speciale smaltimento.

Le Guardie per l’Ambiente hanno reso noto ai due Comuni la constatazione della situazione in cui versa la località interessata dallo sversamento.

Nel frattempo sono state avviate le indagini per risalire al responsabile che verrà denunciato per danni ambientali e sanzionato.

– Claudia Monaco –