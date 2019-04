Elezioni Amministrative a Capaccio Paestum. Sfida tra Alfieri, Voza e Sica per la guida del Comune

A Capaccio Paestum sono tre le liste che si sfideranno per le elezioni 2019 dopo la caduta dell’Amministrazione guidata dal compianto sindaco Franco Palumbo a seguito delle dimissioni di 9 consiglieri.

Scende in campo la lista guidata da Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli e consigliere politico del Governatore Vincenzo De Luca. Alfieri correrà con le liste “Uniti per Capaccio Paestum”, “Concretezza e Stabilità”, “Insieme per Alfieri”, “Il Popolo”, “Energie in Comune”, “Alfieri Sindaco”, “Alfieri per Capaccio Paestum” e “Democrazia Capaccese”.

Sull’altro fronte presente la lista “Insieme SICAmbia” guidata da Vincenzo Sica, unico candidato che annovera simboli politici nazionali ovvero Lega Salvini e Fratelli d’Italia. Presente anche la lista civica “Marino Azzurri”.

Presente, infine, Italo Voza che schiera la lista civica “Tre Torri”, “Avanti Capaccio Paestum”, “Adesso Capaccio Paestum” e “Capaccio Paestum Futura”.

Le elezioni si terranno domenica 26 maggio.

– Claudia Monaco –