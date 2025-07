C’è anche un poliziotto lucano tra gli oltre 40 feriti dell’esplosione avvenuta ieri nei pressi di un distributore di carburante a Roma, in via dei Gordiani.

Si tratta di Francesco D’Onofrio, originario di Sant’Arcangelo, conosciuto come le sorelle per i successi nel karate.

Da qualche anno D’Onofrio è entrato in Polizia ed è stato tra i primi, insieme ai colleghi agenti, a soccorrere i presenti, a partire da un gruppo di bambini di un centro estivo. La seconda esplosione ha colpito in pieno i soccorritori presenti sul posto. In seguito è rimasto sempre cosciente, pur riportando diverse ustioni.

L’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale Umberto I e le condizioni sembrerebbero stabili.

Francesco è uno dei fratelli D’Onofrio, famiglia celebre per le vittorie nel karate. La sorella Terryanna è neo campionessa d’Europa, oro conquistato ai campionati europei che si sono svolti pochi mesi fa a Yerevan, in Armenia. Con lei ha gareggiato nella gara a squadre anche la sorella Orsola, assieme hanno vinto la medaglia di bronzo.

“È noto a tutti il senso civico di Francesco D’Onofrio, distintosi già in altri episodi in cui ha mostrato coraggio e appartenenza ad un Corpo la cui divisa non è mai a riposo – ha affermato Salvatore La Grotta, Sindaco di Sant’Arcangelo – L’esplosione avvenuta ha coinvolto anche questa comunità che orgogliosa mostra la sua vicinanza all’intera famiglia D’Onofrio. Grazie Francesco, il tuo coraggio e altruismo siano da esempio per tutti, per un’Italia che spesso smarrisce di avere ragazzi come te, pronti a rischiare la propria vita per gli altri. Nelle scorse ore ho contattato la famiglia di Francesco che prontamente mi ha rassicurato circa le sue condizioni. Forza Francesco, l’intera comunità santarcangiolese ti abbraccia”.

“Ci sono gesti che raccontano meglio di mille parole cosa significhi avere il senso del dovere. Quello che ha fatto Francesco D’Onofrio è uno di questi. La sua prontezza, la sua lucidità, il suo coraggio hanno permesso di mettere in salvo tante persone, tra cui dei bambini. Un gesto che ci commuove e ci rende orgogliosi. Non è un eroe per caso: lo è perché ha scelto di esserlo ogni giorno, con la stessa disciplina che lo ha reso un campione nello sport e con lo stesso amore per il bene comune che oggi lo guida nella sua divisa. A nome mio personale e di tutta la comunità lucana voglio esprimere a Francesco la nostra profonda gratitudine, un augurio di pronta guarigione e un fortissimo abbraccio. A lui, alla sua famiglia, e a tutti coloro che gli sono vicini in questo momento, va il nostro pensiero e il nostro sostegno. Lo aspettiamo presto, più forte che mai. Caro Francesco, la Basilicata è fiera di te” è il commento del Presidente della Regione Vito Bardi.