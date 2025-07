“Fin dal momento immediatamente successivo all’omicidio del sindaco pescatore di Pollica Acciaroli Angelo Vassallo il Colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo pose in essere un pacifico e poderoso depistaggio che aveva come obiettivo di far ricadere i sospetti su una persona sicuramente innocente”.

A sostenerlo sono i giudici del Tribunale del Riesame di Salerno che in un recente provvedimento hanno confermato la credibilità dei collaboratori di giustizia e la coerenza del quadro accusatorio circa l’omicidio del Sindaco Pescatore Angelo Vassallo avvenuto il 5 settembre 2010.

Nelle 36 pagine di motivazione del provvedimento che il 23 maggio scorso ha disposto la scarcerazione di Cagnazzo, accusato di concorso nel delitto commesso il 5 settembre di 15 anni fa, il Tribunale del Riesame di Salerno si esprime dunque per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

“Il numero e la gravità delle condotte” tenute dall’ufficiale dopo l’omicidio vengono definite dai giudici “incompatibili con la cura di interessi diversi dai propri e da quelli degli autori materiali” del delitto.

L’annullamento dell’ordinanza di custodia, disposto in sede di rinvio da parte della Cassazione, è stato deciso per cessate esigenze cautelari, come aveva chiesto in udienza anche la Procura di Salerno.

Il Riesame supera i rilievi espressi dalla Suprema Corte sia sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Eugenio D’Atri, ritenute “pienamente utilizzabili” perché, pur inizialmente acquisite prima della formale riapertura dell’inchiesta sono state nuovamente raccolte dopo l’avviso di chiusura delle indagini, sia sull’attendibilità di Romolo Ridosso, l’ex pentito indagato di concorso nell’omicidio per aver preso parte a uno dei sopralluoghi precedenti l’agguato.

La Corte ha chiarito che stavolta Ridosso non aveva alcun interesse a negare il proprio coinvolgimento: ha ammesso le sue responsabilità e raccontato con precisione i dettagli del sopralluogo preparatorio all’agguato. Particolarmente rilevante, per i giudici, anche il legame fra Ridosso e D’Atri.