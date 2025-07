Questo weekend segna l’inizio dell’esodo principale del mese di luglio: sono previsti 13 milioni e 247mila spostamenti.

Molti italiani anticipano le vacanze con partenze concentrate da oggi, in una fascia oraria compresa dalle 13 alle 19 e traffico sostenuto per quasi tutta la giornata di domani, sabato 26, in particolare tra le 7 e le 19.

Domenica 27 luglio la giornata è contrassegnata da bollino arancione, mentre è previsto bollino rosso nella fascia 13-19 per i numerosi rientri in programma.

Le destinazioni più gettonate sono il mare, specie il Sud e le isole e la montagna al Nord, quindi si prevedono rallentamenti sulle principali arterie verso località balneari e alpine. Tra i punti caldi per il traffico è citata l’A2 del Mediterraneo per gli spostamenti da e per Calabria e Sicilia.

Per agevolare gli spostamenti da oggi è scattato il piano dell’Anas che prevede dalle 16 alle 22 il divieto di transito per i veicoli pesanti. Per agevolare le 273 milioni di auto che fino al 31 agosto si muoveranno è stato sospeso l’80% dei cantieri.

La stagione estiva entra dunque nel vivo e questo sarà il primo weekend da bollino rosso per il traffico su strade e autostrade.

In generale, quasi tutti i fine settimana da fine luglio a inizio settembre risultano da bollino rosso (traffico critico), con due giornate da bollino nero, il 2 e il 9 agosto, quando sono previsti picchi massimi di congestione dovuti alle partenze per le vacanze.