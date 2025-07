“Serve a poco ricordarsi della strage di via D’Amelio solo il 19 luglio. Per tanti, troppi, è così. Bisogna ricordarlo ogni giorno. A 33 anni di distanza non c’è giustizia, né verità. Le ferite sono ancora aperte e sanguinanti. Lo Stato non può processare se stesso, ha deciso di autoassolversi per quella trattativa che ha portato alla strage di via D’Amelio, alla latitanza prolungata di Provenzano, alla mancata perquisizione del covo di Riina. E poi i mancati processi sulla sparizione dell’agenda rossa che è la scatola nera di via D’Amelio; si saprebbero i motivi che non sono sicuramente la vicenda mafia-appalti come qualcuno vuole fare credere“.

Ieri il presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” ha ricordato il sacrificio di Paolo Borsellino e della sua scorta con un evento che si è tenuto alla Torre Guevara e al quale hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’Ordine oltre al Prefetto Michele Campanaro. Per l’occasione era presente anche la mamma di Elisa Claps, Filomena Iemma.

“Ieri il Senato ha approvato la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura tra giudice e pubblico ministero, un omaggio a Signor B., a Licio Gelli e alla P2, avendo financo il coraggio di asserire che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sarebbero stati felice del vergognoso risultato – fanno sapere da Libera Potenza -. La realtà è che stanno distruggendo a poco a poco tutto il patrimonio di leggi che Giovanni e Paolo ci hanno lasciato. Oggi la mafia è cambiata, non fa più stragi, ma si insinua nei meccanismi della politica attraverso la corruzione, le tangenti, è una mafia borghese. L’abolizione del reato di abuso di ufficio e i continui attentati alla nostra Carta Costituzionale, smembrata ormai da tempo, come i corpi delle vittime innocenti delle mafie, tolgono armi per poter intercettare questi meccanismi e arrivare anche ai delitti di mafia. Togliendo le armi alla magistratura si favorisce la mafia e non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Abbiamo il dovere morale di fare sempre e comunque la nostra parte, di scegliere da che parte stare, di alzare la voce, di ribellarci nel nome di Giovanni, di Paolo e di tutte le vittime innocenti delle mafie“.

“Grazie al Prefetto Michele Campanaro per la presenza e le parole di stima. Grazie agli uomini e alle donne della Polizia di Stato della Questura di Potenza per esserci sempre. Grazie ai volontari del Presidio Libera Potenza, all’associzione Serendipity Associazione ETS e al presidio di Articolo Ventuno per il cammino condiviso e la vicinanza” concludono.