Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato attivato oggi dalla Centrale Operativa del 118 per prestare soccorso a due persone in difficoltà sul Monte Cervati a Sanza.

Immediatamente sono state inviate sul posto due squadre di tecnici, composte da operatori del CNSAS e militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi.

I soccorritori hanno raggiunto i due giovani escursionisti in difficoltà verificando che non vi fossero eventuali problematiche sanitarie. Per velocizzare le operazioni di recupero è stato attivato l’elicottero della Guardia di Finanza, decollato da Napoli, che ha consentito il rapido recupero dei due e delle squadre di soccorso.

Il Soccorso Alpino e Speleologico ricorda sempre di utilizzare l’app GeoResq durante le escursioni in montagna in modo da poter consentire, qualora fosse necessario, un più rapido e preciso allertamento per il salvataggio.