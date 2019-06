Esame di Stato 2019. Gli auguri ai maturandi di Luisa Franzese, Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale campano

Mancano poche ore all’inizio dell’Esame di Stato 2019 che prenderà il via domani mattina per circa mezzo milione di studenti con la prima prova scritta e proseguirà giovedì 20 con la seconda prova. Precisamente sono 520.263 i maturandi che, superando il quinto anno di istruzione superiore, tra poche ore si cimenteranno tra i banchi con il tema d’italiano, la nuova prova mista e successivamente il colloquio orale, che da quest’anno vede l’eliminazione della classica “tesina” e il sorteggio di un argomento iniziale deciso dalla commissione esaminatrice dal quale poi spaziare sulle conoscenze acquisite nel quinquennio.

Ansia, emozione e ultime ore di approfondimento caratterizzano lo stato d’animo dei tanti maturandi a cui non fa male in questo momento un consiglio saggio o un confortevole supporto per affrontare al meglio quella che è una delle prove che più forgiano il carattere degli adulti di domani.

A questo proposito Ondanews ha chiesto alla dottoressa Luisa Franzese, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, di fare i suoi auguri ai maturandi campani e di fornire le giuste dritte per affrontare questa “Maturità”, sotto alcuni aspetti riformata e dunque differente da quelle degli anni passati.

In una lettera ufficiale inviata ai candidati, inoltre, la Direttrice Franzese scrive:”Care studentesse e cari studenti, Vi accingete a sostenere le prove del nuovo Esame di Stato, un passaggio importante nel percorso di crescita di ognuno di voi. Un passaggio da vivere con fiducia e serenità, avendo coscienza di quanto impegno sia stato profuso nello studio e per la realizzazione dei vostri obiettivi. La nuova formula, in vigore da quest’anno, tende a valorizzare quanto ogni studentessa e ogni studente hanno saputo esprimere nel corso dell’intero iter scolastico. Le novità del nuovo esame, inoltre, non Vi devono preoccupare, perché c’è stata un’ampia formazione e informazione che ha interessato ogni candidato con il coinvolgimento attivo di tutti i presidenti e i commissari. Pertanto, rivolgo a tutti Voi il mio più sincero augurio di affrontare questo esame con serenità, affinché rimanga una tappa indelebile nella vostra vita. Ad maiora semper“.

– Chiara Di Miele –