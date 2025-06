Conto alla rovescia per l’avvio dell’esame di Maturità. La prima prova scritta si svolgerà infatti mercoledì 18 giugno con il tema d’italiano.

Sono iniziate a correre diverse supposizioni e gli esperti consigliano di fare attenzione ad anniversari e ricorrenze su cui potrebbe ricadere la scelta del MIM per le sette tracce divise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema d’attualità. Tra gli autori, i più papabili sono Calvino, Svevo, Dante e l’immancabile D’Annunzio.

Il 19 giugno la seconda prova che si basa sulle materie d’indirizzo dei singoli corsi di studio: nel caso del Liceo classico è stato sorteggiato il latino, mentre allo Scientifico matematica. Economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico, lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico, lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”, Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

L’appuntamento è per giovedì 19 giugno a partire dalle 08:30 e la durata varia a seconda degli indirizzi (si passa dalle 6 ore del liceo classico ai tre giorni del liceo artistico).

Il punteggio massimo della seconda prova scritta è di 20 punti, che nel voto finale della Maturità andranno sommati ai 20 punti massimi sia della prima prova che dell’esame orale per un totale di massimo 60 punti, oltre che ai punti di credito accumulati durante il triennio (massimo 40 punti).