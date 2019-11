Ernesto Olivero l’8 novembre a Mercato San Severino. L’incontro promosso dalla Banca Monte Pruno

“Da Mercato San Severino al Mondo: Una storia di Pace. La testimonianza di Ernesto Olivero“. E’ il titolo dell’evento in programma venerdì 8 novembre alle ore 18:00 presso il Convento Francescano Sant’Antonio in Piazza Dante a Mercato san Severino, organizzato in collaborazione con la Banca Monte Pruno e il Circolo Banca Monte Pruno.

Sono previsti i saluti di Pasquale Domenico Verre Governatore Rotary Distretto 2100, di Don Guido Malandrino delegato episcopale per la Vita Consacrata, di Antonio Somma sindaco di Mercato San Severino, Vittorio Villani Presidente Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati, di Aldo Rescinito Presidente del Circolo Banca Monte Pruno e di Michele Albanese Direttore Generale della Banca Monte Pruno.

Dopo l’intervento introduttivo di Tommaso Ferri presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini, si terrà la relazione magistrale di Ernesto Olivero attivista, scrittore, teologo e fondatore del Sermig. Le conclusioni saranno affidate a Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno. Coordinerà i lavori Antonio Manzo direttore del quotidiano ‘La Città’ di Salerno.

Ernesto Olivero è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile per il suo servizio verso gli ultimi. Ha ricevuto diversi altri riconoscimenti tra cui il titolo di Uomo di Pace di Betlemme e Gerusalemme. Inoltre diverse personalità note italiane e straniere, tra cui Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta, lo hanno ripetutamente proposto per la candidatura al Premio Nobel per la Pace.

– Antonella D’Alto –