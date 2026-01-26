Anche quest’anno i ragazzi dell’Erbanito Horses di San Rufo saranno premiati a Roma al Salone d’onore del CONI durante gli Stars’ Day il 27 febbraio.

Qui il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio consegnerà un riconoscimento a tutti i cavalieri per i risultati, sia nazionali che internazionali, ottenuti nella stagione agonistica 2025.

In particolare saranno premiati il portabandiera della scuderia Erbanito Antonio Marmo con i suoi figli Donato e Giuseppe, oltre a Gennaro Libretti e Accursio Bellitti.

“Complimenti a questi cavalieri che per l’equitazione riescono sempre ad eccellere! Speriamo in un 2026 ancora più ricco di vittorie e riconoscimenti” fanno sapere da Erbanito Horses.