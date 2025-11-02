Entra in un negozio a Salerno e ruba uno zaino. Il proprietario: “Seconda volta in tre giorni”
Nuovo furto in un’attività commerciale a Salerno.
Ad essere preso di mira questa volta è stato un negozio su Corso Giuseppe Garibaldi. Come si vede dalle immagini delle telecamere, un uomo a volto scoperto si introduce all’interno del negozio e ruba con destrezza uno zaino per poi allontanarsi.
“Sicurezza? Questa sconosciuta! Seconda volta in tre giorni, cari colleghi fate molta attenzione” sono le parole cariche di amarezza del proprietario.