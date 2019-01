Energie rinnovabili ed impatto ambientale al centro del convegno organizzato a Vietri di Potenza

“Il diritto alla salute è il diritto di vivere sani, non quello di curarsi”.

È questa la frase proiettata sul maxi-schermo della sala convegni di Vietri di Potenza che riassume gli interventi del primo convegno scientifico nazionale, tenutosi alla presenza di tanti ospiti, tra cui l’assessore regionale all’Ambiente della Regione Basilicata, Francesco Pietrantuono.

“SI” alle energie rinnovabili, ma “NO” agli scempi, ai progetti non integrati sul territorio e con impatto negativo. Tre ore di discussione in una sala gremita, grazie all’iniziativa voluta dall’Isde (International Society of Doctors for Environment) e da “Balvano Libera”, con il patrocinio del Comune di Vietri.

“Questo è un tema importante, siamo favorevoli alle energie rinnovabili – ha sottolineato il Sindaco Giordano – ma non ai progetti che deturpano il territorio. Noi amministratori non dobbiamo svendere il territorio per ragioni economiche ma difenderlo da scempi e progetti con impatti negativi”.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i comitati “Piani del Mattino” di Potenza e “Balvano Libera”, oltre ad associazioni ambientaliste.

“In Basilicata la cosa più straordinaria è il paesaggio – ha sottolineato l’assessore Pietrantuono – tutti dobbiamo difenderlo e non possiamo permettere scempi sul territorio”.

Sono intervenuti anche il medico chirurgo Andrea Cormano che si è soffermato sulla “sindrome da turbine eoliche”, Giambattista Mele dell’Isde, il Presidente europeo dell’Isde Ferdinando Laghi, Enzo Cripezzi (coordinatore Lipu Basilicata e Puglia), il dottore Nicola Straziuso, Mario Bagnulo di Balvano Libera, la geologa Rita Lalla, il fisico Ugo Cappa e l’avvocato Ercole Trerotola che ha moderato il convegno. Toccato anche il tema dell’impatto paesaggistico, archeologico e turistico.

In particolare, il professore Laghi si è soffermato sul tema dell’impatto sulla salute, dei campi elettromagnetici e dell’inquinamento chimico e smaltimento. Da Vietri un “SI” all’eolico che rispetta leggi e regolamenti, ma con i proponenti che devono però fare riferimento ad una informazione corretta, partecipazione democratica, utilizzo ragionato delle risorse e adeguata programmazione.

– Claudio Buono –