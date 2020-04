Emergenza sanitaria. Attivo il numero verde del Ministero della Salute per il supporto psicologico

Un numero verde per il supporto psicologico. Al via da oggi il servizio messo a punto dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Tutti i giorni, dalle 8 alle 24, oltre 2000 professionisti specializzati risponderanno a telefono oppure online alle richieste di aiuto.

Il servizio sarà gratuito chiamando il numero 800.833.833. Il numero sarà raggiungibile anche dall’estero allo 02/20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti.

Il servizio coordinato dal Ministero della Salute, dalla dottoressa Mariella Mainolfi, con il supporto tecnico della dottoressa Maria Assunta Giannini, vede la partecipazione di diverse associazioni e società scientifiche di area psicologica. L’obiettivo è fornire rassicurazioni e suggerimenti, aiutare ad attenuare l’ansia davanti ad una quotidianità travolta dall’epidemia e si risolve in un unico colloquio. Le chiamate saranno indirizzate verso il secondo livello di cui fanno parte, oltre ai servizi sanitari e sociosanitari, molte società scientifiche in ambito psicologico. I professionisti del secondo livello offriranno colloqui di sostegno, ripetuti fino a quattro volte, via telefono oppure online.

Del primo livello fanno parte più di 500 psicologi dell’emergenza afferenti alle Associazioni del Volontariato della Protezione Civile. Al secondo livello partecipano oltre 1500 psicoterapeuti volontari di società scientifiche iscritte nell’elenco del Ministero e facenti parte della Consulta CNOP.

