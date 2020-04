Emergenza Covid-19. Il sindaco di Agropoli blinda la città per le festività pasquali

Città blindata, locali commerciali in sicurezza e quarantena senza scuse. Sono questi i tre punti cardine delle ordinanze firmate dal sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, per affrontare nel modo giusto le festività pasquali in piena emergenza Coronavirus.

Le ordinanze saranno da guida nella Settimana Santa e riguardano la chiusura da venerdì 11 al lunedì di Pasquetta di tutta la città agli accessi esterni, inoltre ogni locale commerciale aperto al pubblico, a fine servizio, dovrà provvedere alla completa sanificazione, mentre dovranno restare chiusi i giorni di Pasqua e Pasquetta.

La terza ordinanza di Coppola dispone che in questi giorni tutte le persone che verranno trovate per strada senza comprovata motivazione dalle Forze dell’Ordine verranno poste in quarantena per 14 giorni.

“Vi chiedo la massima collaborazione – ha dichiarato il primo cittadino – è una settimana strategica e per questo motivo ho dovuto adottare queste misure che sono sicuro ci faranno arrivare al periodo pasquale con maggiore tranquillità“.

– Chiara Di Miele –