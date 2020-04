Emergenza Covid-19. Dal Consiglio dei Ministri via libero allo slittamento delle elezioni amministrative

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allo slittamento delle elezioni amministrative.

Nel testo del decreto è attesa la definizione delle finestre entro le quali ciascuna Regione potrà indire le elezioni.

La finestra elettorale andrà dalla metà di settembre a dicembre. Per le Regioni chiamate al voto non sarà possibile farlo a luglio come prevedeva una delle ipotesi in questi giorni.

Sette le Regioni che avrebbero dovuto rinnovare Consiglio e Giunta a maggio: Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle d’Aosta.

Sono invece oltre 1000 i Comuni interessati dal rinvio. Si profila l’ipotesi di un “election day”.

– Chiara Di Miele –