Emergenza Coronavirus. La Regione Basilicata proroga la chiusura di Moliterno fino al 13 aprile

Il Governatore della Regione Basilicata Vito Bardi ha prorogato la chiusura del Comune di Moliterno fino al 13 aprile.

Oltre alle misure statali e regionali vigenti per contenere il rischio sanitario di diffusione del COVID-19, sono confermate le misure di divieto di allontanamento dal territorio di Moliterno e divieto di accesso salvo che per assicurare attività e servizi consentiti.

E’ fatta salva la possibilità di transito, in ingresso e in uscita dall’area comunale di Moliterno, da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari compresi farmacisti e veterinari, del personale militare, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza nelle attività relative all’emergenza da COVID-19, delle guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dei dipendenti delle Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli uffici postali di riferimento e degli addetti al rifornimento dei distributori automatici degli sportelli Bancomat, degli addetti al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio comunale comprese le attività necessarie a garantire l’allevamento di animali e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Al personale impegnato nelle attività di trasporto finalizzato al rifornimento è permesso il transito in ingresso e in uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa.

– Claudia Monaco –