L’associazione “AmoDiano”, dietro sollecitazione di un gruppo di ragazzi del territorio, ha attivato una raccolta fondi da destinare all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Un modo per sostenere le attività connesse all’emergenza sanitaria “Coronavirus” che sta mettendo a dura prova tutto il sistema sanitario nazionale.

La donazione può avvenire attraverso pochi e semplici passaggi, sulla piattaforma GoFoundMe.com, portale che sta ospitando le principali raccolte fondi a supporto degli ospedali italiani, digitando nella ricerca Covid-19 Polla, o direttamente attraverso il versamento della somma di denaro sul conto corrente dell’associazione “AmoDiano” (iban IT58U0878476510010000028972, causale “Sostegno Ospedale Polla Covid-19”).

“Non sono richieste grandi cifre – dichiarano dall’associazione -, bastano anche pochi euro, un piccolo gesto a sostegno di chi sta combattendo in prima linea per salvaguardare la nostra salute. Sarà possibile monitorare in tempo reale la somma raggiunta sul portale GoFundMe.com, mentre sulla nostra pagina Facebook ci attiveremo nel rendere pubblici anche gli importi raggiunti sul cc bancario. Ringraziamo chiunque appoggerà, con il suo contributo, questa causa nel segno dell’appartenenza e dell’impegno solidale per la Comunità”.

Per qualsiasi informazione potete contattare i numeri 377/0946157 (Maria Rita), 349/2918468 (Marianna), 345/9675407 (Giovanni), 351/9604277 (Ciro), 347/5927738 (Alessandro).

Per la donazione CLICCA QUI.

– Paola Federico –