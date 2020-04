Emergenza Coronavirus. A Sant’Arsenio sospesi i termini di pagamento dei tributi comunali

La Giunta Comunale di Sant’Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha disposto la proroga dei termini di pagamento di alcuni tributi comunali ed altre entrate, che erano in scadenza o prossime alla scadenza, con l’obiettivo di ridurre l’impatto negativo delle limitazioni previste dai provvedimenti nazionali e regionali per il contenimento del Coronavirus.

Nel dettaglio è stato stabilito di:

differire al mese di luglio 2020 l’invio degli avvisi di pagamento della prima rata della TARI dell’anno 2020;

differire l’invio delle fatture relative al canone idrico relativo all’anno 2019 dopo il 1° settembre 2020;

differire la scadenza dell’imposta sulla pubblicità dell’anno 2020 al 30 giugno 2020.

sospendere fino al 30 giugno 2020 i piani di rateizzazione già approvati per il pagamento di tributi ed altre entrate;

Differire al 31 luglio 2020 il pagamento di tutti i canoni dislocazione e concessione di beni e servizi comunali già scaduti o in scadenza dalla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020;

prorogare l’efficacia fino al 30 giugno 2020 di tutti i titoli autorizzati ai passi carrabili, nonché dei contrassegni per i portatori di handicap ed altre categorie, in scadenza tra il 2 marzo e il 15 aprile 2020, fino al 15 giugno 2020.

L’amministrazione comunale consente, inoltre, di utilizzare eventuali ticket per la mensa scolastica già acquistati anche il prossimo anno scolastico e di richiederne il rimborso al Comune dopo la conclusione dell’anno scolastico in corso, nei casi in cui non potranno più essere utilizzati.

“È un piccolo segnale che vogliamo dare a tutti i mostri concittadini per cercare di alleviare in qualche modo le difficoltà di questo momento – afferma il primo cittadino Pica -, auspicando di poter tornare al più presto a rivivere la nostra quotidianità. Rinnoviamo comunque sempre l’invito a restare a casa”.

– Paola Federico –