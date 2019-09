Anche il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio si unisce al coro di vari amministratori che negli ultimi giorni stanno lanciando il proprio appello per cercare una soluzione alla problematica vicenda legata alle invasioni di cinghiali che devastano le colture del Vallo di Diano mettendo in ginocchio diversi agricoltori della zona.

Guercio ha infatti scritto all’assessore regionale all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola, al Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, e al Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta.

“Mi aggrego alla voce di numerosi altri amministratori – scrive – per sottoporre alla vostra attenzione un problema serio e ben noto. Il nostro territorio (e non solo) vede la presenza di numerosi, troppi cinghiali che continuano a distruggere quei prodotti che i nostri agricoltori coltivano con tanta fatica e con dispendio di non poche risorse, ed è ormai quotidiana la segnalazione da parte degli operatori agricoli sugli ingenti danni provocati dagli ungulati nei loro terreni. Inutile in questa sede richiamare la vostra attenzione sull’etica dell’agricoltura: la vostra sensibilità è ben nota; ma tutti dovremmo fare uno sforzo ulteriore per incentivare e tutelare realmente il comparto agricolo e soprattutto dare senso ai numerosi piani di investimento e finanziamento relativi alla immissione di giovani in questo settore, piani fortemente sostenuti negli ultimi anni dal governo regionale“.

Guercio conclude confidando nell’impegno di Bonavitacola, Pellegrino e Accetta, “sapendo – afferma – che sono già sul vostro tavolo proposte e ipotesi che potrebbero quantomeno contrastare un fenomeno ormai dilagato. Resto infine a disposizione per qualsivoglia iniziativa a beneficio del territorio e di un settore come l’agricoltura che ancora primeggia per tipologia e per qualità di prodotti“.

– Chiara Di Miele –