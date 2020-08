Elezioni Regionali Campania 2020. I nomi dei candidati

Sono 20 le liste presentata all’ufficio elettorale di Napoli per le elezioni del Consiglio della Regione Campania, in programma il 20 e 21 settembre. Le liste a sostegno di Stefano Caldoro alla presidenza regionale sono 5, quelle a sostegno di Vincenzo De Luca sono 11. Candidati alla presidenza della Regione Campania sono anche Valeria Ciarambino per il Movimento Cinque Stelle, Giuliano Granata per Potere al Popolo, Sergio Angrisano per Terzo Polo e Gabriele Nappi per Naturalismo.

Per quanto riguarda i comuni valdianesi, a sostegno di De Luca troviamo: Elvira Boninfante con la lista Progressisti con De Luca, Corrado Matera con Popolari, Tommaso Pellegrino con la lista Italia Viva e Donato Pica candidato con Noi Campani con De Luca. A sostegno di Caldoro: Francesco Bellomo con Fratelli d’Italia e Valentino Di Brizzi con la lista della Lega. Giovanni Guzzo è candidato per il Partito Socialista Italiano, mentre il Movimento 5 Stelle riconferma Michele Cammarano.

Per quanto riguarda i candidati del Golfo di Policastro: Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, candidato con Fratelli d’Italia; Attilio Pierro candidato con la Lega. Bruno Campochiaro di Vallo della Lucania candidato nella lista Caldoro Presidente, mentre Simone Valiante, cilentano, con il Partito Democratico.

Tra gli altri nomi: Tommaso Amabile, Francesco Picarone, Michele Buonomo e la giornalista degli Alburni, Margherita Siani.

– Paola Federico –