Elezioni Europee 2019. Tutti i candidati eletti nella circoscrizione meridionale

Dopo lo schiacciante successo della Lega di Matteo Salvini alle Elezioni Europee, anche nella circoscrizione meridionale, seguito dal Partito Democratico e da un Movimento 5 Stelle in brusco calo, si dividono i seggi da andare a ricoprire al Parlamento europeo.

Per la Lega, che conquista 6 seggi nella circoscrizione dell’Italia del Sud, risultano eletti lo stesso leader Matteo Salvini e i candidati Casanova, Caroppo, Vuolo, Grant e Sofo. Risulta fuori dai giochi Aurelio Tommasetti, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno.

Per il Pd, invece, andranno a Bruxelles per l’Italia meridionale il capolista Roberti, ex Capo Procuratore della Repubblica di Salerno, seguito da Ferrandino, Cozzolino e Picierno.

Con il M5S vanno in Europarlamento Gemma, Ferrara, Pedicini, D’Amato, Adinolfi e Furore.

Berlusoni, Patriciello e Martusciello sono invece gli europarlamentari per la circoscrizione meridionale di Forza Italia, mentre la capolista Giorgia Meloni e Fitto ricopriranno i due seggi spettanti a Fratelli d’Italia per la circoscrizione Sud.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

27/5/2019 – Europee 2019, la Lega conquista il Vallo di Diano. Testa a testa tra Pd e M5S