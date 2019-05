Elezioni Amministrative San Pietro al Tanagro. Quaranta: “Realizzeremo quanto previsto nel programma”

Domenico Quaranta è stato scelto per guidare il paese di San Pietro al Tanagro per i prossimi cinque anni. E’ stato questo l’esito delle urne che dall’inizio dello spoglio ha visto la sua lista “Avanti Sempre Insieme – La Continuità di un Impegno” come favorita.

Con ben 636 preferenza Quaranta si appresta ad amministrare il paese per la terza volta consecutiva. Una vittoria combattuta e per certi versi incerta, infatti la lista avversaria capeggiata da Piera Aromando ha un ottenuto 475 voti.

“E’ una vittoria che assume un significato diverso rispetto alle altre e che rende soddisfazione a me ed a tutti i candidati eletti – questo il primissimo commento del sindaco – Questa campagna elettorale è stata diversa dalle precedenti. Il popolo di San Pietro ha avuto buon senso. Verrà realizzato quello che abbiamo previsto nel programma elettorale e ci impegneremo a una maggiore comunicazione e trasparenza nei confronti di tutti”.

Forte del calore e dell’appoggio dei suoi cittadini Quaranta ha intenzione di continuare il lavoro iniziato dieci anni fa e definito più volte in campagna elettorale come la “naturale prosecuzione di un percorso”.

Si confermano alla carica di consiglieri Antonio Pagliarulo, Michele Zambrotti, Angelo di Benedetto e Andres Miguel Crisci. Mentre Giuseppe Auleta, Antonio Boffa e Roberta Rita Franco sono i tre volti nuovi del gruppo.

