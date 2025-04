E’ sfida a tre a Capaccio Paestum in vista delle prossime Elezioni Amministrative che si terranno il 25 e 26 maggio.

Il Comune attualmente è retto dal Commissario Prefettizio Davide Lo Castro, dopo le dimissioni di 15 consiglieri di maggioranza e dell’ex sindaco e Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri che si trova agli arresti domiciliari dallo scorso ottobre per un’inchiesta su presunti appalti truccati.

A contendersi il Palazzo di Città sono Carmine Caramante, Simona Corradino, prima donna candidata a sindaco, e Gaetano Paolino tra le cui fila ci sono molti esponenti dell’Amministrazione precedente. Tutti i candidati sono sostenuti da 4 liste ciascuno.

Carmine Caramente concorrerà con le liste “Fratelli d’Italia”, “Primavera”, “Libertà è Partecipazione” e “Niente Paura”. Simona Corradino è sostenuta da “Forza Capaccio Paestum”, “Popolo di Capaccio Paestum”, “Simona Sindaco” e “Tutti!”. Gaetano Paolino si schiera con “Capaccio Paestum nel Cuore”, “Capaccio Paestum Sostenibile e Solidale”, “Capaccio Paestum Nuovi Orizzonti” e “Paolino Sindaco”.

Cittadini chiamati alle urne anche in altri paesi del salernitano. A Castelnuovo di Conza, dopo la scomparsa del primo cittadino Francesco Di Girolamo, saranno 13 liste civiche e di partito a sfidarsi. L’attuale sindaco facente funzioni Onorato Francione ritorna con la lista “Uniti per Castelnuovo”, scende in campo anche Giulio D’Elia, già capogruppo di opposizione, con “Prosperità per Castelnuovo”.

Situazione analoga a Ispani con Gianfranco Ionnito e Franco Fragomeno candidati a sindaco, ai quali si aggiungono diverse liste. Anche a Sant’Angelo a Fasanella c’è come candidato Bruno Tierno e altre liste.