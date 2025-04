Michele Albanese è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte Pruno. A decretarlo sono stati i soci riuniti oggi in Assemblea Ordinaria a Roscigno nell’Auditorium “Michele Albanese” della sede legale.

Una giornata storica per il già Direttore Generale che è stato eletto all’unanimità. Insieme a lui eletti anche i membri del nuovo CdA: Antonio Ciniello, Pierangelo De Siervi, Clelia Romano, Pasquale Gasparri, Giovanni Martino, Luciana De Fino, Filiberto Pasca, Rosalia Santulli.

I lavori assembleari, introdotti dal Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea, si sono aperti con un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Papa Francesco seguito dai saluti della Presidente uscente Anna Miscia. Presenti al tavolo il Direttore Generale Cono Federico e il Presidente del Collegio sindacale Silvio Stellaccio.

“Le persone passano ma ciò che resta è l’azienda ed oggi tocca a me fare un passo indietro. Lo faccio nel momento giusto. A Michele Albanese va il mio ringraziamento personale per avermi sempre trattata come una persona di famiglia” ha esordito la Presidente Miscia.

“Uniti nei valori, forti nel futuro” il claim dell’Assemblea 2025 al cui ordine del giorno vi è stata anche l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Per Cono Federico quella odierna è stata la prima Assemblea nelle vesti di Direttore Generale. “I risultati si raggiungono con sacrifici e caparbietà messi in atto da un gruppo di lavoro serio e umile. L’utile pari ad 8 milioni di euro è il più alto nella storia della Banca – ha spiegato -. È stato un anno ricco di novità e cambiamenti in un’ottica di miglioramento complessivo”.

La raccolta complessiva ha raggiunto 1 miliardo e 300 milioni di euro nei primi quattro mesi del 2025; gli impieghi lordi ammontano già a 570 milioni, l’utile lordo ad 8 milioni di euro e il netto a 6,6 milioni. Il bilancio è stato approvato dai soci all’unanimità.

L’Assemblea, oltre a nominare il Presidente e i componenti del CdA, è stata chiamata anche alla nomina del Presidente e dei membri del Collegio sindacale (Presidente Ilaria Imperatore, sindaci effettivi Giovanni Cammarano, Luigi Nappa, sindaci supplenti Gianpiero D’Andrea e Grazia D’Auria) e di quello dei probiviri (Presidente Domenico Apicella, membri effettivi Andrea Tanga e Paolo Amendola, supplenti Andrea Salomone e Vincenzo Celentano).

“Papa Francesco ha ribadito l’urgenza di una finanza che vada oltre la mera logica del profitto – ha affermato il neo Presidente Albanese nel suo discorso finale – i nostri valori non sono stati mai uno slogan ma il DNA che ci ha permesso di diventare la Monte Pruno di oggi. Guardando indietro non posso che provare un profondo senso di gratitudine e di responsabilità. Sarò al vostro fianco come un compagno di viaggio che condivide gli stessi obiettivi e la stessa passione per il successo della nostra Banca. Trasformeremo le sfide in opportunità senza mai tradire la nostra terra”.

