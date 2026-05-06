La lista “Alternativa per Polla” con candidato a Sindaco Gianluca De Lauso organizza per giovedì 14 maggio alle 20.00 un confronto pubblico sui programmi elettorali con invito agli altri due candidati Massimo Loviso e Francesco Casciano.

L’appuntamento è in programma all’Hotel Insteia in via Annia a Polla ed è aperto a tutti i cittadini per ascoltare, capire e scegliere in modo consapevole.

“Prendo atto della rinuncia del candidato Sindaco Massimo Loviso a partecipare al confronto pubblico – dichiara De Lauso -. Credo che il confronto sia un atto di rispetto verso la comunità e verso il diritto dei cittadini di ascoltare idee, programmi e le visioni diverse per il futuro di Polla. Chi è sicuro delle proprie idee parla davanti ai cittadini. Quando si attacca il confronto invece di affrontarlo, sono i cittadini a trarre le proprie conclusioni. All’apertura della campagna elettorale del Sindaco Loviso io ero presente, ad ascoltare. Per rispetto. Nel giorno dell’apertura della mia campagna elettorale, invece, è stato organizzato un altro incontro in contemporanea. Oggi si danno lezioni di rispetto, con una evidente confusione dei ruoli. Cosa diversa dall’ascolto dei cittadini, dal confronto e dalla collaborazione tra un Sindaco e gli eventuali consiglieri, anche di opposizione, è la contesa politica tra i candidati. D’altronde, quando si parla da soli, è facile raccontare di un paese perfetto. Il confronto, invece, serve proprio a questo: capire dove finiscono i racconti e iniziano i fatti.”

“Venite ad ascoltare fatti, numeri e proposte di chi nel confronto ha il coraggio di spiegare davvero” conclude.

– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente De Lauso Gianluca