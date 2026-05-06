Un’importante operazione di controllo del territorio è stata condotta nelle scorse ore dalla Polizia Municipale di Eboli.

Grazie a un’attenta attività di monitoraggio sulla SS18, nel tratto compreso tra Capaccio Paestum, Eboli e Battipaglia, la Sezione di Polizia Giudiziaria ha individuato e bloccato un’auto con a bordo i responsabili di numerosi tentativi di estorsione ai danni degli automobilisti.

Una Peugeot di colore bianco era stata segnalata nei giorni scorsi come il mezzo utilizzato per la nota “truffa dello specchietto”.

Gli agenti, coordinati dal Responsabile Sottotenente Giuseppe Costa, hanno intercettato l’auto lungo l’arteria stradale. Alla vista della pattuglia, i truffatori hanno tentato una fuga precipitosa e, dopo un breve inseguimento, sentendosi braccati, hanno abbandonato il veicolo a bordo strada riuscendo a dileguarsi a piedi nei campi adiacenti. Nonostante l’immediata battuta di ricerca, i sospettati hanno fatto perdere le proprie tracce sfruttando la vegetazione. La Peugeot è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i rilievi scientifici necessari a risalire all’identità dei responsabili.

L’attività investigativa, tuttora in corso, ha già permesso di tracciare un primo profilo dei soggetti. Secondo i primi riscontri, i componenti della banda potrebbero essere collegati a una serie di furti ed episodi analoghi commessi recentemente in Emilia-Romagna, spostandosi lungo lo stivale per mettere a segno i propri colpi.

La Municipale invita i cittadini che avessero subito tentativi di truffa o che avessero avvistato il veicolo nelle ore precedenti al sequestro a mettersi in contatto con le Forze dell’Ordine per fornire ulteriori elementi utili alle indagini.