Elezioni Amministrative a San Pietro al Tanagro.Quaranta:”In programma progetti concreti e realizzabili”

Grande partecipazione, ancora una volta, al comizio pubblico tenuto dalla lista N.2 “Avanti sempre Insieme – La Continuità di un impegno” in corsa alle Elezioni Amministrative 2019 di San Pietro al Tanagro.

Nuovamente, nel pomeriggio di ieri, la sala convegni del Comune era gremita in ogni posto (il comizio in programma in piazza Enrico Quaranta è stato spostato a causa delle avverse condizioni meteo). Tantissimi i cittadini di San Pietro al Tanagro confluiti per ascoltare il candidato sindaco Domenico Quaranta ed i candidati al consiglio comunale.

I progetti in itinere e quelli per il futuro sono stati al centro degli interventi che si sono susseguiti, dopo l’introduzione del candidato sindaco. I candidati consiglieri, che sono intervenuti nel corso del comizio di ieri, hanno sottolineato la grande coesione che caratterizza la lista “Avanti sempre insieme – La Continuità di un Impegno”, oltre ai numerosi impegni assunti con la popolazione, primo tra tutti fortificare il dialogo e la collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadinanza.

“Quelli inseriti nel nostro programma – hanno sottolineato i candidati – sono progetti concreti, realizzabili ed ideati con cognizione e competenza“.

