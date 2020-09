Elezioni Amministrative a Pertosa. Questa sera il comizio finale della lista “Paese Mio”

Si chiuderà questa sera, con il comizio a Pertosa delle ore 21.30, la campagna elettorale del gruppo politico Paese Mio con candidato alla carica di Sindaco, Francesco Gagliardi.

“L’emozione è tanta – affermano i componenti della Lista – . Stiamo vivendo questa campagna elettorale con un grande senso di responsabilità. È un dovere nei confronti dei cittadini che ci ascoltano e che si affidano a noi. Non sono promesse quelle che facciamo, ma progetti che hanno la fattibilità per essere realizzati. Se i cittadini ci daranno fiducia, risaneremo il bilancio in tempi brevissimi e metteremo in atto tutte le nostre competenze e conoscenze per gettare solide basi su cui erigere un paese migliore. Purtroppo il principale problema dei piccoli comuni come quello di Pertosa è la mancanza di opportunità lavorative. Abbiamo però un grande punto di forza, ovvero le grotte di Pertosa-Auletta. Bisogna partire da qui per incrementare l’offerta lavorativa e per destagionalizzare un intero paese. Quelli del voto saranno giorni fondamentali, perché si deciderà il futuro di Pertosa. Speriamo che ogni singolo cittadino, quando si troverà solo nella cabina elettorale, senza sguardi esterni, libero da ogni pressione o costrizione, penserà: è ancora questo il paese che voglio lasciare ai miei figli? O forse voglio puntare su qualcosa di diverso, su qualcosa di più? Speriamo che la risposta dei cittadini sarà: diamo fiducia al Paese Mio, votiamo la Lista N.3 Paese Mio”.

Come diceva Martin Luther King:”Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla”.

