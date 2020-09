Elezioni Amministrative a Pertosa. La Lista numero 3 “Paese Mio” punta allo sviluppo e all’occupazione

“In queste sere, parlando con molti di voi e ascoltandovi, abbiamo capito grazie alle vostre parole, che il cambiamento è già in atto: lo avete percepito. Dopo anni, per la prima volta stiamo affrontando una campagna elettorale stimolante”.

Così ha esordito Vittorio Gagliardi, Capitano dell’Esercito candidato alla carica di consigliere comunale, durante il comizio svoltosi ieri in Piazza Giuseppe de Marco a Pertosa.

La Lista numero 3 “Paese Mio” ha esposto ai numerosi cittadini presenti, nuovi punti del proprio programma soffermandosi su problematiche annose e su innovativi progetti. Il candidato alla carica di Sindaco, Francesco Gagliardi, ha illustrato il progetto di un HUB portando la testimonianza in diretta di Franco Russomando, vicesindaco di Giungano, in cui tale HUB è stata già realizzata.

“Un piccolo comune per un grande progetto che qualcuno all’epoca, definì irrealizzabile e che invece è sul punto di essere inaugurato. Pertosa dovrebbe seguire lo stesso esempio”, ha affermato Francesco Gagliardi.

“Creiamo un importante polo agroalimentare, qui, a Pertosa – ha detto – un incubatore di impresa che garantisca occupazione per i giovani e formazione ad aziende già esistenti e a nuove start up. Abbiamo la possibilità in pochi anni di diventare pionieri nel Vallo Di Diano, di rendere Pertosa capofila di una rete di comuni, uniti per un progetto di sviluppo che coinvolge l’intero territorio”.

