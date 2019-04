Elezioni amministrative 2019 Salvitelle. E’ sfida tra Maria Antonietta Scelza e Domenico Nunziata

Sono due le liste presentate a Salvitelle in vista delle Elezioni Amministrative del prossimo 26 maggio.

Scende in campo “Noi per Salvitelle” capeggiata da Maria Antonietta Scelza, avvocato 39enne in politica da 10 anni, assessore uscente, che porta con sé i candidati Igino Carleo, Francesco Perretta, Sebastiano Grieco, Sebastiano Carleo, Maria Concetta Grippo, Rosario Perretta, Nicola Isoldi, Giovanni Romanzi, Adolfo Abbamonte e Vincenzo Zirpoli.

Dall’altra parte, la lista “Alba Nuova Salvitellese” ha schierato Domenica Nunziata, architetto 66enne, da oltre 20 anni attivo nella politica locale. Insieme a lui sono candidati a consiglieri Pasquale Brancato, Elvira Caruso, Gerardo Caruso, Luigi Gatti, Pietro Nunziata, Giovanni Perretta, Salvatore Luigi Perretta, Pietro Spera, Dafne Viglione e Filippo Zirpoli.

Tante le novità per le elezioni del piccolo comune. Il sindaco uscente Raffaele Manzella e il vicesindaco Giovanni Niscio non si sono candidati nella nuova tornata elettorale. Invece Domenico Nunziata, dopo 5 anni di lontananza dalla politica locale, ha deciso di sfidare la giovane Scelza nella conquista della carica di primo cittadino.

