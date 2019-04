Giovane donna diventa mamma dopo 8 aborti spontanei. Parto eccezionale al “Ruggi” di Salerno

Diventa mamma all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dopo aver subìto 8 aborti spontanei ed essere stata sottoposta ad un intervento di metroplastica per via isteroscopica.

Paola Leo, casalinga 35enne di San Gregorio Magno e Franco Lordi, allevatore 41enne, hanno coronato il loro sogno con la nascita della piccola Nicole.

La donna soffriva di tiroidite per cui assumeva farmaci per la tiroide e un anticoagulante per evitare che la formazione di trombi provocasse un altro aborto.

Il parto con taglio cesareo è stato eseguito dal professore Raffaele Petta con il dottore Mario Polichetti e l’ostetrica Elvira Figliolia. L’anestesia è stata praticata dalla dottoressa Teresa Di Gennaro. L’intervento si è reso necessario alla 34esima settimana a causa della rottura delle membrane con fuoriuscita del liquido amniotico.

La piccola è nata con un peso di 1,850 chilogrammi ed è stata assistita dalla dottoressa Annarita Frascogna.

Sia la mamma che la neonata godono di ottima salute.

– Claudia Monaco –