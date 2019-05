Elezioni Amministrative 2019 Caselle in Pittari. Giampiero Nuzzo è il nuovo sindaco

“Uniti per Caselle – Per continuare a crescere” è la lista vincitrice delle Elezioni Amministrative di Caselle in Pittari. La lista capeggiata da Giampiero Nuzzo, già sindaco per due mandati e vicesindaco dell’uscente Maurizio Tancredi, è nuovamente preferita a Caselle in Pittari con 805 voti.

La maggioranza della popolazione ha votato per la continuità del gruppo già al potere. La divisione tra il popolo resta comunque netta, il divario è di 167 voti di scarto. In questo turno elettorale, sono andate a votare 1479 persone.

La tendenza in entrambi i seggi elettorali è stata costantemente a vantaggio di Nuzzo.

La lista avversaria “Rinasci Caselle” capeggiata da Michele Granato ha totalizzato 636 voti.

Il Consiglio comunale sarà composto da 8 membri di maggioranza e 3 di minoranza, quindi Nuzzo, Maurizio Tancredi, Giuseppe Costa, Maria Costanzo, Gerardo Gallo, Ivan Nicodemo, Gianluca Ragone, Domenico Torre, Michele Granato, Antonio Rivello, Maria Croccia,

