Elezioni Amministrative 2019 Caselle in Pittari. E’ sfida tra Giampiero Nuzzo e Michele Granato

Per le Elezioni Amministrative che si terranno il 26 maggio a Caselle in Pittari sono state presentate due liste che riconfermano la ormai storica contrapposizione tra l’Amministrazione uscente e il gruppo di minoranza.

La prima, con la lista “Uniti per Caselle – Per continuare a crescere”, ha presentato come candidato a sindaco Giampiero Nuzzo, a cui fanno da spalla il sindaco uscente Maurizio Tancredi, Fausto Barbella, Giuseppe Costa, Maria Costanzo, Gerardo Gallo, Pietruccia Greco, Ivan Nicodemo, Gianluca Ragone, Giovanni Rivello e Domenico Torre.

L’opposizione, con la lista “Rinasci Caselle”, ha come candidato a sindaco il dottore commercialista Michele Granato insieme a Maria Croccia, Nicola Ettorre, Giovanni Fiscina, Gianpietro Greco, Giacomo Materazzi, Antonella Pellegrino, Michele Ragone, Pasquale Salamone, Francesco Torre e Antonio Rivello.

Anche per queste Amministrative si è riconfermata una divisione che non mostra segni di cedimento, ma che si consolida nel tempo. Si prevede anche questa volta un duro scontro tra le due liste, che ha visto per tre mandati la vittoria della lista “Uniti per Caselle”.

– Veronica Di Carlo –

