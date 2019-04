Elezioni Amministrative 2019. A Casalbuono è sfida a due tra Francesco Romano e Carmine Adinolfi

Sono due le liste presentate a Casalbuono in vista delle Elezioni Amministrative del prossimo 26 maggio.

Scende in campo la lista “Civica per Casalbuono” capeggiata da Francesco Romano, avvocato 58enne da sempre appassionato di politica e volto nuovo nella corsa alla conquista dello scranno municipale. Romano porta con sé altri 10 candidati, di cui una donna, alla carica di consigliere: Biagio Mango, Massimo Pace, Sabato Cervino, Luigi Vertucci, Vito Abramo, Francesco Rosso, Giuseppe Vita, Luigi Ciardiello, Nunzia Rinaldi e Michele Masullo.

Dall’altra parte, la lista “Uniti per Casalbuono” capeggiata da Carmine Adinolfi, ingegnere 64enne non nuovo alla politica locale. Adinolfi è stato infatti consigliere di opposizione quindici anni fa nell’Amministrazione guidata da Attilio Romano. Quest’ultimo, sindaco uscente dopo tre mandati consecutivi, ripropone la sua candidatura come consigliere nella lista di Adinolfi insieme agli uscenti Nicola Menta e Vincenzo Ponzo. I nomi degli altri candidati sono: Ester Bianculli, Antonio Curcio, Rosa Maria Ferraro (detta Rosella), Vincenzo Gallotto, Giuseppe Loguercio, Domenico Mascaro e Giovanni Menta.

Si attende ora il via ufficiale ai comizi legati alla campagna elettorale volti a far conoscere i programmi amministrativi dei due schieramenti.

– Claudia Monaco –

