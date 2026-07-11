Ieri a Palazzo Sant’Agostino si sono svolte le elezioni per il rinnovo del coordinatore e del Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno composto da 15 membri in rappresentanza di tutto il salernitano.

E’ Karol Potolicchio il nuovo Presidente del Coordinamento. Il giovane di Acerno succede al Presidente Rosario Madaio e il passaggio delle consegne al vertice del Consiglio Direttivo.

“A Rosario Madaio vanno i più sinceri ringraziamenti, ha guidato il Forum con entusiasmo e competenza in questi anni. Gli succede Karol Potolicchio, con i migliori auguri di buon lavoro” fanno sapere dall’Ente guidato dal Presidente Geppino Parente.