Eboli: aggredisce l’ex portandole via portafoglio e cellulare ed effettua prelievi di denaro. Denunciato
Aggredisce l’ex fidanzata e le porta via cellulare e portafoglio.
È quanto accaduto ad Eboli, dove un giovane di Olevano sul Tusciano è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Eboli, coordinati dal Capitano Serafino Palumbo, con le accuse di lesioni, rapina, uso fraudolento di carta di credito, accesso abusivo a dati informatici e utilizzo illecito di dati personali.
La ragazza ha denunciato l’accaduto raccontando ai militari di essere stata aggredita nel giorno del suo compleanno. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo l’avrebbe prima aggredita.
Lo stesso, poi, avrebbe inoltre utilizzato in modo illecito gli strumenti di pagamento e i dati personali della vittima per sostenere spese nei due giorni successivi.
Sull’accaduto continuano le indagini dei militari per ricostruire la vicenda.