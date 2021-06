Eletti a Sala Consilina i consiglieri per il rinnovo del Direttivo del Forum dei Giovani

Si sono svolte ieri, presso l’Auditorium comunale del Polo Culturale Cappuccini, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani di Sala Consilina.

Una giornata intensa che ha visto la partecipazione di tanti giovani che già dalle prime ore di apertura del seggio si sono recati a votare per esprimere la loro preferenza e sostenere i 18 candidati. Queste elezioni dovevano tenersi lo scorso 8 marzo ma a causa dell’aumento del contagio sul territorio comunale e la Zona Rossa in Campania sono state rimandate con non poche difficoltà.

Gli 11 candidati eletti alla carica di consiglieri in seno all’assemblea del Forum sono: Vincenzo Esposito, Giada Michelanna Spinelli, Alessandro Germano Carrozza, Donato Emanuele Di Sia, Francesco Rofrano, Marta Rofrano, Chiara Spinelli, Carlotta Fazio, Teresa Orlacchio, Marzio D’Arco e Gherardo Palumbo.

“Dopo che è trascorso un bel po’ di tempo siamo riusciti a concludere le operazioni di voto inerenti il rinnovo del Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani – dichiara l’assessore con delega alle Politiche Giovanili Francesco Spinelli – Purtroppo il virus non è stato dalla nostra parte e siamo stati costretti più volte a rimandare ma nonostante ciò si è vissuta una bella giornata all’insegna delle politiche giovanili. C’è stata una copiosa partecipazione e circa 450 ragazzi si sono recati al Polo Cappuccini per votare i loro amici. In quanto amministratore sono molto soddisfatto e sono fortemente convinto che sia con i ragazzi eletti sia con quelli non eletti e con il resto dei giovani che si vorranno aggregare al Forum potremmo fare tante belle cose. Abbiamo bisogno di ripartire e bisogna ripartire proprio dai giovani”.