Si è tenuta oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo Sant’Agostino, la conferenza stampa su Edilizia scolastica convocata dal Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. Erano presenti il consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica, Antonio Sagarese, e il Dirigente del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, Angelo Michele Lizio, che hanno presentato il quadro complessivo aggiornato con tutti gli interventi previsti per la messa in sicurezza, l’adeguamento alla normativa sismica, il miglioramento strutturale e impiantistico degli edifici scolastici di competenza provinciale.

“Ci tenevo a presentare – dichiara Strianese – tutti gli interventi programmati dalla Provincia di Salerno, quelli definiti, quelli appaltati e quelli che abbiamo in corso per gli istituti scolastici del nostro territorio. Li abbiamo divisi per tipologie di finanziamenti: MIUR, utilizzo delle economie sui mutui cessati dalla Cassa Depositi e Prestiti, Delibera di Giunta Regione Campania 564/2018 per contributi a valere sul Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico, Piano Triennale per l’Edilizia scolastica della Regione Campania (PTES), PON 2014/2020. Abbiamo fatto il punto sull’edilizia scolastica, che è una delle deleghe importanti che la Legge Delrio ha voluto conservare in capo alle Province senza l’adeguata copertura economica“.

Nel Vallo di Diano sono programmati interventi all’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano e al “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina. Per il primo un decreto del febbraio scorso finanzia la messa a norma anticendio della struttura in via San Biagio per 69.952,03 euro, mentre per il secondo sono stati finanziari servizi della vulnerabilità sismica e progettazione di intervento antisismico al Liceo Classico per 135.795,59 euro ed un progetto esecutivo di adeguamento alla normativa sismica per 5.000.000 di euro.

“Nella provincia abbiamo 138 plessi scolastici e circa 60.000 studenti per cui la gestione quotidiana di questa competenza è particolarmente delicata – ha evidenziato il Presidente Strianese – ringrazio infatti per il lavoro svolto il consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Antonio Sagararese, e tutto il Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica, diretto da Angelo Michele Lizio. Non parliamo infatti solo di diritto allo studio da tutelare, e quindi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma di diritto alla sicurezza, quindi di messa in sicurezza, di adeguamento alle norme sismiche di edifici scolastici frequentati dai nostri ragazzi”.

“La tutela del diritto allo studio e del diritto alla sicurezza – ha concluso – per i nostri giovani sono attività prioritarie per l’Ente che rappresento, ma senza il sostegno della Regione Campania, in particolare del suo Presidente, Vincenzo De Luca, che ha riservato particolare attenzione al nostro territorio, non avremmo potuto garantire l’adeguamento normativo degli immobili scolastici“.

– Chiara Di Miele –