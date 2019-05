Fino al 2 giugno torna la Settimana Nazionale della sclerosi multipla, il consueto appuntamento di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) con l’informazione sulla sclerosi, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

“Dare visibilità alla sclerosi multipla (SM)” è il claim di quest’anno. Il messaggio si richiama a quello della campagna #MyInvisibleMS della Federazione Internazionale della SM (MSIF) lanciata in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla sclerosi multipla, che il 30 maggio di quest’anno si celebra per l’undicesimo anno in 70 Paesi.

Obiettivo di quest’anno è, dunque, parlare di sclerosi multipla. È infatti fondamentale che di questa malattia ciascuno, anche se non direttamente coinvolto, riceva informazioni corrette, per comprenderne difficoltà e complessità, senza dar credito a “luoghi comuni”.

La Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla parte, oggi e domani, con l’iniziativa di raccolta fondi e di informazione sulla ricerca promossa da AISM con la sua Fondazione FISM. In circa 500 piazze italiane, verranno fornite informazioni sulla ricerca scientifica finanziata dall’Associazione e sarà una occasione per raccogliere fondi che saranno interamente devoluti alla ricerca. A fronte di una donazione di 10 euro, si potrà portare a casa un tris di salvia, rosmarino e timo, un mix di colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire i piatti.

Molte le piazze della provincia di Salerno in cui saranno presenti i volontari AISM. Si potranno trovare le Erbe Aromatiche AISM a Sassano, Sala Consilina, San Rufo, Padula, Montesano sulla Marcellana, Pertosa, Rofrano, Casalbuono, San Gregorio Magno, Castel San Lorenzo.

Anche a Potenza sarà possibile acquistare le piantine solidali in Piazza Mario Pagano, presso la libreria Sognalibro in Via Angilla Vecchia e nella salumeria Il Gusto in Via Di Giura.

A sostegno della campagna anche il numero solidale AISM 45512, per finanziare progetti di ricerca legati alla forma progressiva di sclerosi multipla, la forma più grave, a oggi orfana di trattamenti efficaci. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare Wind, Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, CoopVoce, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali.

– Paola Federico –