Edilizia sanitaria, 400 milioni per il Salernitano. Previsti lavori a Vallo della Lucania e Sapri

400 milioni di euro sono i soldi stanziati in provincia di Salerno dal Piano di edilizia sanitaria della Regione Campania. Sono inoltre previsti 276 posti letto in più, tra i quali è compreso un aumento di 68 posti per l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Come si legge su “La Città di Salerno“, 330 milioni di euro saranno destinati alla nuova sede dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, che sostituirà l’attuale struttura ma sarà situata sempre in località San Leonardo.

A Roccadaspide, invece, verrà realizzata una nuova Residenza Sanitaria Assistita di 1600 metri quadrati, mentre ad Eboli è prevista la realizzazione della sede del Distretto in località Acquarita per il Dipartimento di Prevenzione e il consultorio familiare. Saranno spesi 6 milioni di euro. Ma verrà adeguato anche l’ospedale cittadino seguendo la normativa antisismica e con la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica per oltre 16 milioni.