Economia&Finanza. Telepass Family: vantaggi e sconti presso la Banca Monte Pruno

Abbiamo attraversato momenti difficili ma il nostro Paese sembra aver iniziato una lenta e costante ripartenza, che ci fa guardare ai prossimi mesi con grande speranza per tutti i settori economici.

Con un ritorno alla normalità riprenderanno anche gli spostamenti e la Banca Monte Pruno, con una promozione sviluppata all’interno del Gruppo Bancario Cassa Centrale, promuove tra la clientela un servizio che può essere ritirato direttamente presso le Filiali della Banca senza doversi recare nei diversi siti autostradali dove è possibile ottenere un Telepass.

Il Telepass, per l’appunto, garantisce una serie di servizi che facilitano la mobilità e consentono di sfruttare la tecnologia anche per evitare contatti con casse automatiche oppure caselli autostradali.

In vista dell’inizio della stagione estiva, quindi, la Banca Monte Pruno incentiva, con i propri servizi, gli spostamenti in sicurezza. Puoi entrare nel mondo Telepass fin da subito ed ogni nuovo cliente Telepass Family riceverà 6 mesi di abbonamento gratuito oltre che tantissimi vantaggi.

Nello specifico, se sottoscrivi un contratto “Telepass Family”presso la Banca Monte Pruno entro il 31 maggio 2021, i primi sei mesi di abbonamento saranno gratuiti.

Con Telepass Family, oltre al pagamento del pedaggio autostradale in tutta Italia senza toccare contanti ed evitando code, puoi pagare anche diversi parcheggi situati in tutto il territorio nazionale, ad esempio anche a Salerno sono numerosissimi i parcheggi abilitati al pagamento con Telepass.

In autostrada, invece, basterà attraversare una delle corsie gialle riservate ai Clienti Telepass e pagare il pedaggio in pochi secondi, senza sosta al casello e senza contatto con alcun operatore o cassa automatica; l’addebito arriverà direttamente sul conto corrente indicato all’atto della sottoscrizione contratto. Le lunghe code al casello saranno un ricordo lontano!

Oltre al pagamento del pedaggio autostradale, come anticipato, il dispositivo Telepass Family consente di usufruire di numerosi altri servizi, come il pagamento della sosta nei principali parcheggi italiani convenzionati (aeroporti, stazioni e fiere), l’accesso all’Area C di Milano, il traghettamento sullo stretto di Messina (per maggiori informazioni e dettagli visita il sito www.telepass.com).

Inoltre il dispositivo ritirato presso una delle filiali della Banca Monte Pruno è attivo sin da subito senza ulteriori attese.

Cosa aspetti? Non lasciarti sfuggire quest’occasione! Passa a trovarci in filiale e ritira il tuo dispositivo Telepass Family!

– Vincenzo Palmieri – Ufficio Sistemi Pagamento Banca Monte Pruno