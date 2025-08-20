Aggredisce un operatore del 118, denunciato un cittadino ebolitano.

L’episodio è avvenuto qualche sera fa nei pressi dello svincolo di Eboli. L’uomo, che pare fosse in stato di ebbrezza alla guida, ha allertato il 118 riferendo di non riuscire a camminare.

Immediato l’arrivo del soccorso, che però ha registrato tutt’altra accoglienza da parte del richiedente che avrebbe iniziato a inveire con calci e spintoni contro un operatore.

Allertati, sono giunti sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, diretti dal Capitano Serafino Palumbo, che hanno bloccato il violento. L’ebolitano, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

Per l’operatore sanitario è stata disposta una prognosi di 7 giorni.