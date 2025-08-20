Violento scontro tra auto e moto a San Mauro Cilento. Grave un centauro
Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio nel territorio di San Mauro Cilento.
Un’auto condotta da un uomo e una moto con in sella una coppia di coniugi dell’avellinese, per cause da accertare, si sono improvvisamente scontrate mentre percorrevano la strada in località Macchia.
Violento l’impatto che ha scaraventato al suolo i due centauri. Per l’uomo, a causa delle ferite, è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza per il trasferimento al “Ruggi” di Salerno. La donna invece, è stata condotta al “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso. Illeso l’uomo alla guida dell’automobile.
Sul posto sono giunti i Carabinieri per i rilievi e i Vigili del Fuoco.