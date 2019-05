Eboli legge 2019. Domani il “re degli aforismi” Fabrizio Caramagna ospite dell’iniziativa culturale

Sarà Fabrizio Caramagna il protagonista del sesto ed ultimo appuntamento della rassegna proposta in occasione de “Il Maggio dei Libri” da Eboli legge 2019, progetto di promozione della lettura messo in campo dal Comune per il secondo anno consecutivo. Domani, venerdì 31 maggio, alle ore 18.30, presso la sala concerto San Lorenzo, lo scrittore torinese, noto al grande pubblico come il “re degli aforismi”, fondatore del sito Aforisticamente.com che è punto di riferimento a livello internazionale sull’aforisma contemporaneo, presenterà il suo “romanzo poetico” dal titolo “Il numero più grande è due”.

Un canzoniere amoroso fatto di aforismi, poesie e brevi dialoghi e racconta una storia semplice, quella di un amore, dal primo incontro all’innamoramento; dai litigi, alle riappacificazioni, agli addii, trasportandoci attraverso i chiaroscuri della vita. Nel corso della presentazione, che sarà introdotta dagli interventi dell’assessore alla Cultura Angela Lamonica e del sindaco di Eboli Massimo Cariello, a dialogare con l’autore sarà Filomena Domini, poetessa e curatrice de Il Saggio, componente del coordinamento progettuale di Eboli Legge 2019, insieme alla giornalista Maria Vita Della Monica e all’editore e libraio Giuseppe Avigliano. Previsti l’intervento musicale della giovane pianista Elisabetta Alfano e le letture a cura dell’attore Emilio Grippa. Non mancherà, anche stavolta, l’interazione col pubblico, animato dal “Gruppo di Lettura -Eboli Legge 2019”, composto da lettori di ogni età, con la partecipazione del Forum dei Giovani della Città di Eboli.

Si conclude il calendario di eventi che, nell’ambito del mese dedicato alla promozione della lettura sull’intero territorio nazionale, ha dato il via alla seconda annualità del progetto Eboli Legge che proseguirà nel corso del 2019 con una serie di iniziative periodiche, tutte rivolte alla promozione e alla valorizzazione del libro quale strumento di crescita culturale e sociale. Inaugurata lo scorso 10 maggio e concepita come un itinerario di lettura alla scoperta delle “nuove narrazioni”, la rassegna ha ospitato gli autori del sito satirico Lercio.it, il giallista partenopeo Maurizio De Giovanni, l’attore e scrittore Francesco Paolantoni, il giornalista e biografo di Fabrizio De Andrè, Luigi Viva, registrando ad ogni appuntamento un interesse sempre crescente e una grande partecipazione di pubblico.

– Chiara Di Miele –