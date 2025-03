Gravi carenze igienico sanitarie sono state riscontrate in una residenza per anziani ad Eboli.

I Carabinieri NAS di Salerno durante il sopralluogo hanno rilevato, inoltre, la mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività. Per queste ragioni il sindaco Mario Conte ha emesso l’ordinanza di chiusura.

La misura è stata presa in via precauzionale per tutelare la sicurezza degli anziani, i cui familiari sono stati incaricati di provvedere al loro trasferimento in altre strutture idonee.

Sono in corso indagini per chiarire eventuali responsabilità nella gestione della residenza.