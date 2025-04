Nella notte tra mercoledì e giovedì una banda di ladri ha messo a segno un furto in un tabacchi ad Eboli.

E’ la seconda volta in un anno che l’esercizio commerciale è vittima dei malviventi. A bordo di un’auto bianca, probabilmente in cinque, avrebbero divelto la serranda con attrezzi da scasso e avrebbero arrecato non pochi danni al locale.

La banda è riuscita a portar via sigarette e altra merce.

Esasperato il titolare del tabacchi che ha messo a disposizione dei Carabinieri della Compagnia di Eboli le immagini delle telecamere di videosorveglianza.