E’ stata denunciata per furto una 45enne di Battipaglia.

La donna sarebbe responsabile di aver manomesso un distributore automatico di bibite in via Belvedere, prelevando i soldi custoditi all’interno. Il bottino è in corso di quantificazione.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato il titolare cha ha subito notato i segni di effrazione e ha così allertato i Carabinieri.

Avvalendosi delle immagini di videosorveglianza e notando una donna che continuava ad aggirarsi nei pressi del distributore, i militari l’hanno identificata e denunciata.